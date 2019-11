L’assessore Bottacin in visita ai Vigili del Fuoco vicentini

L’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, accompagnato dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza Luigi Diaferio, ha fatto visita ieri alla sede del capoluogo e al distaccamento di Bassano del Grappa, per poi completare il percorso con un incontro a Thiene insieme ai vigili volontari di Recoaro e di Thiene.

“Per la prima volta in questa legislatura – spiega l’assessore – la Regione ha attivato una convenzione con il comando interregionale, formalizzando una collaborazione allo scopo di creare massima sinergia e gioco di squadra tra la nostra Protezione Civile e i pompieri. Con lo stesso obiettivo abbiamo promosso anche una legge regionale dedicata a sostenere l’attività e la formazione dei volontari dei Vigili del Fuoco”.

“Una sinergia fondamentale soprattutto in eventi di particolare spessore – conclude Bottacin -, dove diventa decisivo unire le diverse capacità e dare risposte in tempi rapidi e con un ingente numero di forze in campo, come è stata ad esempio la tempesta Vaia”.