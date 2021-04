L’asparago di Bassano finisce in TV

Con la primavera esplodono le colture nei campi. È tempo di asparagi, nel Bassanese, dove cresce il turione in assoluto più prelibato della Penisola, ma forse non solo del nostro Paese.

È con questo spirito che Studio Aperto, in collaborazione con Coldiretti Vicenza, ha pensato di realizzare un servizio di approfondimento, nell’ambito dell’edizione di sabato 24 aprile alle 19 di Mag, su Italia1, proprio dedicata all’Asparago bianco di Bassano Dop.

“Siamo orgogliosi che si accendano i riflettori su una delle nostre eccellenze vicentine – spiega il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – in quanto parlare delle nostre tipicità contribuisce a farle conoscere, ma soprattutto valorizza il lavoro di molte imprese, anche piccole, che hanno bisogno anche di queste soddisfazioni per andare avanti e continuare a produrre qualità”.

Non solo risotto. Pensare che il pregiato turione possa essere impiegato solo per realizzare prelibati primi piatti è assolutamente limitativo. “Il nostro Asparago bianco di Bassano Dop, per le sue peculiarità organolettiche – aggiunge il presidente Cerantola – si addice alla preparazione di numerosi piatti, i più disparati, con accostamenti un tempo impensati, ma resi possibili da una cucina sempre più attenta ai sapori ed all’esaltazione dei prodotti di nicchia”.

A fianco al tradizionale piatto “uova e asparagi”, infatti, possiamo trovare in molti menù l’Asparago bianco di Bassano Dop accostato al pesce, crudo accompagnato agli agrumi, in tempura ed in molte altre modalità, sempre sfiziose e capaci di catturare i palati più sopraffini.

Il prodotto di qualità è uno solo. “Attenzione a scegliere il prodotto giusto – sottolinea il presidente Cerantola – in quanto l’Asparago di Bassano Dop è uno ed uno solo. Si tratta di un prodotto riconoscibile e preparato sapientemente dai produttori, proprio come si faceva molti anni fa, seguendo le tradizioni ed una metodica che si è tramandata nei tempi”.

Scegliere il vero prodotto Dop, realizzato da produttori garantiti e controllati significa valorizzare il territorio con le sue imprese. “Riconoscere il giusto valore ai nostri prodotti significa valorizzare anche il territorio – conclude il presidente Cerantola – quindi, inevitabilmente, contribuire anche alla sua promozione in termini di turismo. Il Covid ha messo in ginocchio i territori sotto questo punto di vista, quindi sarà fondamentale, alla ripartenza, non farsi cogliere impreparati ed adottare le migliori strategie per tornare sulla giusta strada”.