Lascia il portafogli sul bancone: sparito dopo un minuto

CRONACA VICENZA BREVE- La disattenzione fa brutti scherzi, come accaduto ieri sera poco dopo le 19 ad un uomo vicentino residente in zona Mercato Nuovo. Si era recato nella tabaccheria all’angolo fra viale Verona e via dei Mille a Vicenza. E’ ritornato poi a casa e si è accorto di aver lasciato il portafogli sul bancone della tabaccheria. Tornato in tabaccheria si è accorto che il portafogli era sparito. Dopo qualche discussione e accusa… di rito al tabaccaio, quest’ultimo ha deciso di controllare le immagini di videosorveglianza, dalle quali è emerso che il cliente aveva di fatto lasciato il portafogli sul bancone.

Immediatamente dopo un individuo di colore è entrato nell’esercizio, ha preso il portafogli ed è uscito senza chiedere alcunché.