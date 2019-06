L’Arzignano Valchiampo giocherà al “Menti”

L’Arzignano Valchiampo S.r.l. ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con la Società concessionaria L.R. Vicenza Virtus S.p.A. per usare il “Menti” di Vicenza per giocare le gare interne della Prima Squadra. Lo stadio cittadino quindi sarà l’impianto di gioco ufficiale per la partite casalinghe della società neopromossa: questo in attesa che lo stadio comunale “Dal Molin” di Arzignano venga adeguato ai parametri richiesti.

Questo il comunicato della società: “Il Presidente Lino Chilese ed il Consiglio di Amministrazione intendono ringraziare patron Renzo Rosso, il Presidente Stefano Rosso, il direttore generale Paolo Bedin e tutto l’L.R. Vicenza Virtus, il Sindaco nonché Presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco, l’Assessore allo Sport del Comune di Vicenza Matteo Celebron, la Prefettura e la Questura di Vicenza per la disponibilità e la collaborazione”.