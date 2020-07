L’Arzignano retrocede in serie D

Sono Imolese e Pergolettese le prime due squadre a conquistare la salvezza nei playout di Serie C. Retrocesse in Serie D la Pianese e l’Arzignano.

L’Imolese, dopo la vittoria per 2-1 all’andata in Veneto, tiene il match del ritorno bloccato sullo 0-0. L’Arzignano nella prima frazione ha la più grande delle chance, con un calcio di rigore che però Rossi para abilmente a Rocco. Nonostante l’inferiorità numerica – espulso Checchi in occasione del penalty – la squadra di Cevoli tiene botta fino al triplice fischio e conquista la permanenza in categoria.