L’arte nel bosco…a Schio

L’ARTE DEL BOSCO è il titolo del convegno pubblico aperto a tutti in programma sabato 22 giugno dalle ore 17 alle 19 sul palco della Fabbrica Alta a Schio in occasione della V edizione della Fabbrica del giardino, con tema 2019 “RI.PIANTO”, dove il bosco ritornerà protagonista dopo la tempesta Vaia dello scorso Ottobre.

Ne parliamo con Giacomo Bianchi Presidente di Arte Sella, Daniele Zovi, autore di “Alberi sapienti, antiche foreste” editrice UTET, Andrea Zenari della Fattoria del Legno, moderatore Sophia Los architetto e paesaggista. Al termine del convegno sarà possibile partecipare ad una visita guidata al riaperto Giardino Jacquard.



L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Vicenza. Per la partecipazione saranno riconosciuti 2 crediti formativi professionali per architetti. Con il patrocino del CAI sezione di SCHIO e la collaborazione del Comune di Schio