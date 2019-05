L’archistar Norman Foster in città: un progetto con il Comune in vista

A bocca aperta al cospetto di Andrea Palladio. Persino Norman Foster, conosciutissima archistar della scena internazionale, non ha potuto nascondere la sua assoluta ammirazione di fronte alla Basilica palladiana e al Teatro Olimpico, a distanza di decenni dal suo unico passaggio in città.

E’ accaduto questa mattina, quando il premio Pritzker che la regina d’Inghilterra ha nominato Lord nel 1999, autore di capisaldi dell’architettura contemporanea come la Hong Kong and Shanghai Bank, la City Hall e il Millennium Bridge di Londra e la cupola del Parlamento di Berlino, è stato in visita a Vicenza, in vista di un possibile progetto da realizzare insieme al Comune.

Accompagnato dalla moglie, dal professor Francesco Dal Co e dai rappresentanti di Abacoarchitettura Giorgio Baldisseri, Lorenzo Marchetto e Massimo Zancan, Foster è stato accolto a Palazzo Trissino dal sindaco Francesco Rucco.

Poi l’architetto è stato accompagnato dalla presidente della commissione consiliare Sviluppo economico e attività culturali Caterina Soprana e dal direttore del servizio attività culturali e museali Mauro Passarin a visitare gli spazi esterni ed interni della Basilica palladiana, fino alla terrazza superiore, e il Teatro Olimpico, dove non ha saputo resistere al desiderio di tracciare sul suo taccuino schizzi ispirati dal genio palladiano.