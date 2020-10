“L’app Immuni in Veneto non funziona”, rivela un’indagine del Corriere del Veneto

L’app Immuni di cui si parla da mesi e per la quale si sono aperti innumerevoli dibattiti sul fatto di scaricarla o meno, in Veneto non funziona. Lo rivela un’indagine del Corriere del Veneto in base alla quale emergerebbe che le istituzioni sanitarie regionali non avrebbero ancora una procedura funzionante per utilizzare il codice dell’app, perché al momento non è semplicemente attiva.

Viene riportato il caso di un cittadino della provincia di Padova che dopo aver scoperto la sua positività post-tampone, avrebbe avvertito le persone a lui vicine e contattato l’Ulss affinché i suoi dati fossero condivisi nell’applicazione fatta creare dal Ministero della Salute.

La risposta? …”non c’è una procedura per utilizzare il codice dell’app Immuni, perché al momento non è attiva in Veneto”.

La Regione è stata interpellata ed ha risposto al Corriere che la procedura di inserimento dei codici dovrebbe partire nei prossimi giorni: “Adesso la piattaforma informatica che mette in relazione i soggetti positivi con gli eventuali contatti è pronta” ha spiegato la dottoressa Francesca Russo, della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria.

Il problema non riguarderebbe solo il Veneto ma anche altre regioni