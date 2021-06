L’aperitivo dell’estate 2021 è…il sorbetto

La novità dell’estate 2021 è l’aperitivo che diventa sorbetto. Secondo l’ultima rilevazione Nielsen IQ i consumi di gelato sono aumentati del 3,8% nel primo trimestre 2021. Sta per iniziare una vera e propria “guerra” tra bar e gelaterie: tutti andranno in giro con in mano più coppette e meno coni. I bar si stanno attrezzando per lanciare tutta una serie di aperitivi-sorbetto ispirati ai cocktail più famosi del mondo. Per i bambini ci sono gli aperitivi sorbetto alla frutta decorati e divertenti che faranno dimenticare la solita granita di fragola e anguria. Gli aperitivi-sorbetto preparati al momento accontentano anche i gusti dei vegani. Prevedono infatti l’assenza di bianco d’uovo, spesso presenti nei sorbetti più consistenti. E soprattutto di E120, un colorante estratto da un insetto, la cocciniglia, utilizzato per liquori e aperitivi rossi.

L’aperitivo sorbetto al mojito

L’aperitivo sorbetto mojito si può fare alcolico e analcolico, perfetto per i bambini.

Servono mezzo litro d’acqua, 200 grammi di zucchero semolato, un ramo di menta, due limoni e un lime. Inseriamo lo zucchero nel robot da cucina e polverizziamo per 20 secondi. Aggiungiamo i limoni pelati al vivo senza semi, le foglie di menta e il lime.

Frulliamo per ottenere una consistenza vellutata. Aggiungiamo un poco di acqua, zucchero e buccia di limone, messi a bollire per cinque minuti con una foglia di menta. Se a questo punto uniamo 100 ml di rhum, l’aperitivo sorbetto risulterà alcolico. Altrimenti potranno consumarlo anche i bambini. Mettiamo in un contenitore basso e largo nel freezer per due ore poi frulliamo e serviamo.

La nuova vita dell’americano e dello spritz

Gli aperitivi rossi diventano buoni da impazzire in versione sorbetto. Lo spritz-sorbetto si fa con prosecco DOC, Campari o Aperol mescolati nelle proporzioni classiche con un goccio di sciroppo. Lo sciroppo si ottiene con due dita di acqua, zucchero e pochissimo succo d’arancia rossa di Sicilia scaldati sul fuoco.

Lo sciroppo viene aggiunto a due parti uguali di Campari e di vermuth rosso per l’aperitivo-sorbetto americano. Distribuire l’aperitivo-sorbetto nei bicchieri e immergere due spicchi d’arancia. Mettere in freezer per un’ora, rimestando ogni venti minuti prima di servire.