Lanzarin oggi: “Covid in ripresa in Veneto, preoccupano le varianti”

Oggi a Mestre presente l’assessore Manuela Lanzarin perché Zaia è impegnato nel vertice Stato-Regioni per il nuovo Dpcm.

ULTIMI DATI «Sono 1.228 i positivi nelle ultime 24 ore su 42.712 tamponi e test rapidi eseguiti, vale a dire il 2,87%. Gli attualmente positivi sono 25.224. I ricoveri sono 1.317, -30 (1.023) in area non critica e +6 in intensiva. Sono 22 i decessi, in totale 9.874»

CONTAGI E VARIANTI «C’è una crescita lenta e graduale dei contagi, il virus circola in maniera contenuta, ma ci sono segnali di ripresa anche degli accessi in ospedale. Preoccupa la variante inglese, che ha raggiunto il 50 per cento dei contagi, e quella brasiliana»

VACCINI «Procede l’attività di vaccinazione, non ci sono particolari novità, ma dalla settimana prossima si comincia con il ricongiungimento delle coorti per gli over 80. Continua la vaccinazione degli operatori scolastici, con le varie modalità e in contemporanea anche quella delle forze dell’ordine.