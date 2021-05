Lanzarin: “Incidenza è già da Zona Bianca: 44,9 su 100 mila abitanti”

Dalla conferenza stampa. Parla l’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin. In aggiornamento

Gli indicatori

RT a 0,75 in calo rispetto alla scorsa settimana

Incidenza 44,9 su 100 mila abitanti per settimana. Sotto 50 per tre settimane consecutive è da zona bianca

Occupazione ospedaliera: 9% sia per le terapie intensive, sia per l’area non critica. In due settimane è sceso dal 15% al 9%.

VACCINAZIONI:

Ieri 35762 dosi somministrate. 2.156.354 sono le dosi totali.

1519107 prime dose. 637236 seconde dosi di completamento ciclo.

OVER 80 – Somministrazioni al 98% delle persone

OVER 70 – coperto l’83% della popolazione

OVER 60 – 64,6% vaccinati e con i prenotati si va oltre il 70%

OVER 50 – 21% somministrazioni fatte (con le prenotazioni si arriva al 60%)

OVER 40 – 13% somministrazioni fatte e prenotazioni per oltre il 40%

Ieri sono arrivate le consegne settimanali di Pfizer (160 mila circa) e 18 mila dosi di Moderna. Domani arriveranno 38.600 dosi di Moderna e 17.000 dosi di Johnson & Johnson.

Ci sono circa 50 mila posti liberi disponibili per la prenotazioni (solo in alcune Ulss come la 2, 9, 7)

AVVICINAMENTO ZONA BIANCA (prevista per il 7 giugno)

Apriranno anche le piscine in zona bianca.