L’Anthea Volley è in A2!

Al termine di una lunga stagione, sabato sera finalmente l’Anthea Volley Vicenza ha portato a termine l’obiettivo prefissatosi quest’anno: la promozione in A2. Dopo aver vinto per 3-0 la partita di andata contro Aragona, nel match del ritorno, in Sicilia, è bastato vincere due set per avere la certezza di aver conquistato la promozione.

Un’emozione pazzesca, incontenibile, che ha rigato di lacrime il volto delle giocatrici biancorosse che dopo una stagione interminabile iniziata ad agosto vedevano coronato il sogno che ripagava delle molte fatiche di una stagione che pareva non dover finire mai.

Emozionato anche coach Luca Chiappini che a caldo, pochi minuti dopo la fine della partita, ha dichiarato “la promozione? La cercavamo da agosto, l’abbiamo trovata qui ad Agrigento … va bene così”. Ma andare a conquistare la Serie A2 in casa di Aragona, pur dopo la bella vittoria per 3-0 in casa in gara 1, non era assolutamente scontato ed il secondo set perso 25-20 per il momentaneo pareggio 1-1 delle siciliane lo sta a dimostrare: “c’è stato secondo me un problema emotivo nel secondo set” ha detto l’allenatore vicentino “in cui stavamo incanalando tutta l’energia rimasta nel nervosismo. Ho chiesto alle ragazze di tornare a fare le cose un po’ più semplici ma più lineari. Sono state bravissime tutte, sono veramente soddisfatto per loro e anche un po’ per me”. Infine i ringraziamenti: “ci tengo a ringraziare tutto lo staff perché tutti indistintamente hanno fatto un grande lavoro”.

Con la voce rotta da un’emozione apparentemente incontenibile il capitano Lisa Cheli ha tenuto a precisare che “neanche per mezzo minuto ho dubitato di questa vittoria” per poi analizzarla più nel dettaglio dicendo che “questa partita è stata il frutto di tutto quello che abbiamo costruito in questa interminabile stagione, abbiamo costruito un gruppo fantastico, meraviglioso”.

Infine non poteva mancare il commento del Direttore Sportivo Mariella Cavallaro “costruire questo gruppo è stata un’emozione pazzesca, perché fin da subito ho capito che questo gruppo aveva qualcosa in più da dare”.