L’Anthea Volley batte Porto Mantovano e vola in semifinale

Grazie ad una partita maiuscola, l’Anthea Volley Vicenza batte 3-0 Porto Mantovano e si aggiudica i quarti di finale dei playoff per andare in A2. Il successo in gara1 garantiva abbastanza tranquillità, ma coach Chiappini aveva predicato la prudenza, contro una squadra che, sfavorita nel pronostico, ha tentato di sorprendere Vicenza nel primo set e lottato fino all’ultimo.

25-22, 25-21 e 25-23 il punteggio finale, ma il match era iniziato in salita per Vicenza, sotto 15-10 nel primo set. Una volta entrate in partita, le beriche pareggiano sul 18-18 e quindi sorpassano, arrivando al 25-22 finale. Nel secondo non c’è partita: l’Anthea arriva a 24 con sette match point da giocare, ma prima di andare sul 2-0 se ne vede annullare ben quattro da Porto Mantovano. Nell’ultimo set, le lombarde riescono ad andare avanti di sei lunghezze, ma nuovamente subiscono la rimonta di Vicenza che vince set, partita e turno con un 25-23.

Ora c’è il derby contro Verona, da affrontare all’andata il 29 o 30 maggio nella città scaligera e al ritorno il 5 giugno a Vicenza.