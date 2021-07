Lanerossi Vicenza: il primo colpo di mercato è Davide Diaw

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella giornata di ieri, il Lanerossi Vicenza ha chiuso il primo colpo di mercato assicurandosi le prestazioni dell’attaccante Davide Diaw, arrivato dall’AC Monza in prestito per tutta la stagione 2021-22.

Classe 1992, nato a Cividale del Friuli, alto 191 centimetri, Diaw nella scorsa stagione ha segnato 11 gol con le maglie di Pordenone e Monza, mentre nella stagione precedente ne aveva segnati 17 (fornendo anche 8 assist) con la casacca del Cittadella tra campionato e Coppa Italia.



In carriera, ha vestito anche le maglie di Sanvitese, Tamai, Virtus Como e Virtus Entella. Il suo score complessivo in carriera parla di 101 gol in 292 partite.