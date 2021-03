Lanerossi Vicenza, i convocati per la sfida all’Empoli

Match importante domani per il Lanerossi Vicenza: i biancorossi saranno in campo alle 18, allo stadio Menti, contro l’Empoli capolista, squadra imbattuta da ventuno partite e che sta viaggiando a pieni giri verso la Serie A. Nonostante la difficoltà dell’impegno, la squadra vicentina arriva bene all’appuntamento contro i primi della classe: il Lanerossi è reduce da due vittorie consecutive, l’ultima ottenuta lunedì contro il Chievo Verona, e le prestazioni dei ragazzi di Di Carlo sono in costante crescita da un mese a questa parte. Un risultato positivo permetterebbe ai biancorossi di fare un altro passo importante verso la salvezza e chi lo sa, magari anche iniziare a guardare più in alto la classifica.

I ventidue convocati sono:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Padella, Pasini, Valentini

Centrocampisti: Agazzi, Cinelli, Pontisso, Rigoni, Tronchin, Vandeputte, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Jallow, Longo, Lanzafame

Non convocati Da Riva, Dalmonte, Meggiorini, Ierardi e Nalini.