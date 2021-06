Lanerossi Vicenza: a luglio test contro Lecce e Cagliari

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Prende sempre più forma il calendario con i primi impegni ufficiali del Lanerossi Vicenza in vista della stagione 2021-22. Dopo l’annuncio dell’amichevole contro il Cagliari, in programma il 24 luglio allo stadio Menti, ieri è arrivata la notizia che i biancorossi saranno impegnati nuovamente venerdì 30 luglio, alle ore 20, sempre a Vicenza, contro il Lecce.

Due test contro due avversarie di livello, che faranno da preludio all’esordio in una competizione ufficiale: la sfida al Torino in Coppa Italia, prevista per metà agosto.