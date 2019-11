L’Alto Vicentino piange la tragica morte della famiglia Minati. Due indagati per omicidio stradale.

Una famiglia che non c’è più: Daniele Minati e Anna Pieropan, di 32 e 29 anni, sposati da poco più di due anni, e la piccola Diletta nata lo scorso 31 maggio. Tutti e tre sono morti in un tragico incidente nella notte tra venerdì e sabato sulla Bologna-Padova. Nel Bolognese la tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte e mezzo nel tratto dell’A13 fra Interporto e Altedo, in direzione Nord. Daniele e Anna stavano tornando a casa, a Schio, a bordo di un furgone Fiat Ducato adibito a camper. L’incidente sarebbe stato innescato dal conducente di una Ford Fiesta, un 19enne neopatentato, che per motivi ancora da chiarire ha tamponato il camper he lo precedeva. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale che ha svolto i rilievi, l’utilitaria è finita fuori strada, mentre il Ducato dopo una sbandata e l’urto contro il newjersey si è capovolto in mezzo alla carreggiata. A quel punto è stato preso in pieno da un pullman che nel frattempo sopraggiungeva. Nell’impatto, violentissimo, la coppia è morta sul colpo. Il pullman ha praticamente distrutto il mezzo della coppia vicentina. Il personale sanitario del 118 ha tentato a lungo di rianimare la neonata ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. I conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper, entrambi rimasti feriti in modo non grave, sono indagati per omicidio stradale. Alla guida della Fiesta c’era un 19enne di Napoli che ha preso la patente a maggio, l’autista del pullman è un 53enne originario del Kosovo, residente in Friuli. A bordo del bus viaggiava una comitiva di una cinquantina di ragazzi di Pordenone, tra i quali alcuni minorenni, che stava rientrando da una gita al Lucca Comics. Alcuni di loro sono rimasti feriti, ma nessuno è grave. Ai conducenti della Fiesta e del pullman la Polstrada ha ritirato la patente. Misura che, insieme alla denuncia per omicidio, è un atto dovuto, in attesa di completare le indagini. Dai primi esiti dell’alcoltest entrambi sono risultati negativi. Daniele e Anna, di Sovizzo e Schio, si erano sposati nell’estate del 2017 e abitavano a Isola con la piccola Diletta, di 5 mesi. Anna si era laureata a Padova in Scienze politiche con il massimo dei voti, Daniele aveva studiato veterinaria e ora lavoravano entrambi nel settore socio-sanitario. «Il mio giorno più bello nel mondo – scriveva la ragazza su Facebook pubblicando le foto delle nozze – l’ho vissuto con te». Le comunità di Schio, Sovizzo e Isola sono in lutto. «È un giorno tristissimo», il commento del sindaco scledense Valter Orsi. Non è escluso che nel giorno dei funerali possa essere proclamato il lutto cittadino.