Lagorai, tragica escursione per un veronese: scivola sulla neve e muore

Non c’è stato nulla da fare per l’escursionista veronese del 1955 che era uscito da solo per un’escursione a piedi verso il lago Lagorai. Intorno alle 14.30 l’uomo è scivolato per circa trenta metri in un dirupo in una zona dove è ancora presente la neve.

Nonostante l’infortunio, il 64enne era riuscito a lanciare l’allarme e la macchina dei soccorsi è subito entrata in azione. Si sono mossi Soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia e cani della scuola provinciale da ricerca e catastrofe.

Un’operazione che si è rivelata particolarmente complicata per la difficoltà nel localizzare il punto dove si trovava l’uomo, a causa delle scarse informazioni a disposizione e per la mancanza di copertura telefonica.

Il coordinatore dell’area operativa Trentino Orientale del Soccorso alpino ha fatto intervenire l’elicottero per effettuare un sorvolo di ricognizione che ha dato esito negativo. Grazie alle informazioni reperite dai famigliari è stato possibile restringere la ricerca alla zona del lago Lagorai, dove, all’imbocco di Val Lagorai, è stata trovata la macchina parcheggiata.

L’elicottero della guardia di finanza ha trasportato in quota una squadra di soccorritori e di finanzieri per un totale di 8 persone. La squadra, notando le tracce della scivolata sulla neve appena a valle del lago Lagorai a una quota di circa 1.700 metri, si è calata verso le 19 con le corde fino a trovare l’uomo trenta metri più sotto ancora in vita.

Purtroppo le ferite riportate dall’uomo sono risultate fatali nonostante il tempestivo intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica. Dopo il nullaosta dei carabinieri, la salma è stata elitrasportata alla camera mortuaria dell’ospedale di Cavalese.

