Ladro seriale ruba bici nel cortile della scuola: incastrato dalle telecamere

Alle12:40 di ieri alla centrale operativa del Consorio di Polizia Locale Thienese è giunta una segnalazione telefonica sul furto di una bicicletta parcheggiata fin dal primo mattino nel parcheggio interno di una scuola cittadina. Una collaboratrice scolastica si era accorta della presenza di uno strano soggetto all’interno dell’area della scuola che stava rubando una bici. L’uomo, accortosi di essere stato visto, è scappato velocemente. La centrale operativa del comando di via Rasa ha quindi allertato le pattuglie presenti sul territorio e, contestualmente, sono state visionate le telecamere di videosorveglianza urbana presenti in zona. Dai filmati si vedeva un soggetto che entrava nel plesso scolastico utilizzando il cancello carraio aperto, per uscirne poco dopo con una bicicletta corrispondente con la descrizione di quella rubata. Il soggetto, seguito nella sua fuga fino a quando è uscito dalla copertura della videosorveglianza, è stato subito riconosciuto dai militari in M.M., 29enne residente a Sarcedo. A suo carico era stato emesso dal Questore di Vicenza l’ordine di allontanamento dal comune di Thiene. L’uomo, nel pomeriggio, alle 15:10 circa, è stato intercettato nelle vicinanze della stazione dei treni di Thiene da una pattuglia mentre camminava sul marciapiede. Gli agenti lo hanno fermato e invitato a restituire la bicicletta rubata. M.M., dopo qualche esitazione, ha portato gli agenti nel luogo dove l’aveva nascosta. Accompagnato presso gli uffici del comando di via Rasa è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il furto aggravato della bicicletta e per la violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio del comune di Thiene. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario ed il ladro seriale accompagnato fuori dal territorio del comune di Thiene.