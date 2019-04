Ladro di bici a scuola, incastrato dalle telecamere

I militari della Stazione di Piovene Rocchette, al termine di un’attività investigativa scaturita da due denunce di furto, hanno denunciato M.M., bosniaco di 28 anni, pregiudicato. L’uomo, il 28 febbraio e 22 marzo, durante l’orario scolastico, è penetrato rispettivamente all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “G.B. CIPANI” di Santorso e l’Istituto Comprensivo Statale “A. FOGAZZARO” di Piovene Rocchette, dove ha rubato due biciclette a due studenti. Il danno complessivo ammontava a 800 euro circa.

L’attività di indagine per risalire al colpevole è stata particolarmente ostica in quanto, in entrambi i casi, è stato necessario analizzare tutte le telecamere trovate lungo il percorso effettuato dal soggetto sulle bici rubate. I militari hanno dovuto pertanto controllare le telecamere sia pubbliche che private della zona del furto e, una volta individuate quelle utili, visionare subito i filmati per comprendere quale direzione avesse preso il malintenzionato per allontanarsi, per poi cercare le telecamere che coprissero le zone di passaggio successive. Il controllo è stato effettuato lungo tutto il percorso che ha condotto gli operanti dapprima a Zanè, poi a Thiene ed infine a Sarcedo, dovendo oltretutto affrettarsi per evitare che registrazioni successive si sovrapponessero a quelle di interesse.

Il metodo utilizzato da M.M. era quello di recarsi sul luogo del furto con una bicicletta di poco valore, per poi abbandonarla sul posto ed allontanarsi con quella rubata.

Le investigazioni nei due distinti casi hanno permesso di individuarlo come colpevole ed è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto a seguito di una perquisizione, durante la quale purtroppo sono stati rinvenuti solo gli abiti indossati da M.M. durante il furto.

Sono in corso ulteriori controlli per verificare l’eventuale coinvolgimento del M.M. in eventi simili accaduti in zona.