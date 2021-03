Ladri tentano furto con i proprietari in casa

Tentato furto a Torri di Quartesolo ieri sera intorno alle 20 in via Fiume a Torri di Quartesolo. In questo caso due individui hanno tentato di entrare in un’abitazione al primo piano di una palazzina mentre i proprietari, una coppia di 60enni, si trovavano in casa.

I due soggetti sono entrati nel cortile del palazzo, hanno disattivato l’illuminazione esterna, si sono arrampicati su una grondaia e hanno tentato di entrare in casa tramite effrazione di una porta finestra.

Il proprietario ha sentito dei rumori ed ha acceso le luci, notando due individui vestiti di nero sul terrazzino della cucina che si sono dileguati. La coppia ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Torri.