VICENZA – Ladri seriali di bambole ad Abilmente: subito intercettati e denunciati

(immagine archivio)

Ancora una volta il servizio di sicurezza in Fiera a Vicenza si fa trovare pronto ed efficace nei confronti di malintenzionati che si aggirano fra gli stand. Anche in una fiera come Abilmente Autunno, nella quale vi sono centinaia di espositori con grandi quantità di merce esposta ed in vendita.

Curiosa serie di furti ieri nel primo pomeriggio.

Poco prima delle 15 il personale preposto alla sicurezza è stato allertato da una espositrice, residente in provincia di Lecco, di 48 anni, la quale ha riferito che poco prima due visitatori, un uomo e una donna di circa 60 anni, si erano fermati nel suo stand e si erano allontanati dopo aver rubato una bambola.

La donna ha offerto una descrizione dei due soggetti e il personale di sicurezza, avvalendosi anche delle immagini di videosorveglianza, è riuscito ad intercettarli e a chiamare la Polizia di Stato.

I due, entrambi residenti a Parma, E.G. uomo di 60 anni e R.V. donna coetanea, sono stati fermati senza opporre alcuna resistenza. Non hanno offerto una giustificazione per la loro attitudine al furto di bambole, ma l’uomo che ha già precedenti per furto, ha subito ammesso molto pacatamente le proprie responsabilità dichiarando: “So perché siete qui, ammetto di aver commesso diversi furti”.

In effetti è poi emerso che i due avevano rubato bambole in altri stand.

In particolare in uno allestito da una donna di Bassano del Grappa di 54 anni, la quale ha deciso di non sporgere denuncia e di farsi pagare il valore della bambola (60 euro) e un altro furto ai danni di un espositore bolognese 46enne, il quale ha quantificato il valore della bambola rubata in 90 euro ed ha deciso invece di denunciarli per furto. A questa denuncia si aggiunge quella dell’operatrice di Lecco, che ha subito il primo furto, la quale ha riferito che i due soggetti sono noti per aver commesso furti in altre fiere.