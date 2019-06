Ladri rapinano la Ducati-AutoVega e speronano guardia giurata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Rapina ai danni di un noto concessionario nella notte. Verso le ore 02,30, tre soggetti si sono introdotti all’interno del concessionario “DUCATI – AUTOVEGA” di Vicenza in Via del Commercio ed hanno caricato su un furgone una motocicletta modello 1260s.

Colti sul fatto da una guardia giurata sopraggiunta per l’attivazione del sistema di allarme i tre, per guadagnarsi la via di fuga, hanno speronato l’autovettura del vigilante dandosi alla fuga.

La guardia giurata ha rimediato un colpo di frusta così come diagnosticato dal pronto soccorso.