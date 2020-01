Ladri nel parcheggio del ristorante: rubati 18mila euro a due rappresentanti orafi

I Carabinieri della Stazione di Brendola, nella serata di ieri, sono intervenuti in Altavilla Vicentina presso il parcheggio del ristorante Il Leoncino per fare il sopralluogo di furto patito da due rappresentanti orafi, entrambi residenti in Spagna, presenti in questi giorni nel capoluogo in occasione della manifestazione fieristica.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che le vittime, lasciate le rispettive auto nel parcheggio per recarsi nel locale, al loro ritorno hanno constatato che ignoti danneggiando i finestrini avevano rubato delle borse contenenti oggetti in oro ed altri effetti personali per un valore quantificato di circa 18.000 euro non coperto da assicurazione.

Le indagini proseguono anche per verificare la presenza, nella zona, di eventuali sistemi di videosorveglianza.