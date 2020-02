Ladri nella notte in azienda vicentina: via 2000 euro e un computer

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I carabinieri della stazione di Camisano sono intervenuti ieri mattina in un’azienda di via Galilei ad Arcugnano, la Bianchini Srl, per un sopralluogo di furto. Ignoti erano entrati nella sede dell’azienda durante la notte asportando 2000 euro dalla cassa e un computer portatile. I malviventi si sono introdotti forzando una finestra sul lato posteriore dell’edificio ed hanno poi rovistato negli uffici.