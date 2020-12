Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I soliti ignoti hanno colpito ieri sera a Vicenza in via Corio: alle 20 i ladri sono entrati dopo aver infranto una finestra e hanno rubato monili d’oro per 1000 euro. Sul furto indagano i Carabinieri.