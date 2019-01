Ladri in casa con flessibile: aperta cassaforte e rubati soldi e gioielli

La Polizia di Stato è stata chiamata ieri alle 19 in via Gaia a Vicenza (laterale di Borgo Santa Lucia), da un 54enne che, tornato a casa dopo essere uscito per poche ore, ha trovato l’appartamento completamente a soqquadro. L’uomo, sentendo odore di bruciato, si è diretto in camera da letto, dove qualcuno aveva aperto la cassaforte utilizzando un flessibile. I ladri hanno lasciato sul posto gli attrezzi da lavoro in uno zaino. Sono fuggiti prelevando dalla cassaforte buoni fruttiferi postali per un valore di 1500 euro, contanti per 2000 euro, una collana e tre anelli in oro ed una collana di peridoto (gemma).