Ladri in azienda vicentina, via la cassaforte

Furto ad Arcugnano: nella notte di mercoledì alcuni soggetti si sono intrufolati nella sede della Michor S.r.l. in via Meucci, in zona industriale, scappando poi con la cassaforte dell’azienda vicentina specializzata nella vendita di macchinari per il settore orafo e argentiero. Il furto sarebbe avvenuto tra le 2 e le 4 di notte quando i ladri, approfittando del favore delle tenebre, sarebbero entrati da una finestra dell’ufficio, per poi mettere a soqquadro l’azienda in cerca di oggetti di valore, trovando alla fine la cassetta di sicurezza dell’azienda. All’interno erano custodite le password bancarie.

Pur lavorando nel settore dei preziosi, alla Michor non sono presenti metalli pregiati di alcun tipo. I malviventi si sono quindi appropriati della cosa di maggior valore dell’azienda: la cassetta di sicurezza. Sconsolato il proprietario, Michele Lanaro, che ha dichiarato al Giornale di Vicenza tutta la sua frustrazione. Non è la prima volta che l’azienda di Arcugnano viene saccheggiata: già sette anni fa infatti dei ladri avevano fatto irruzione nel cuore della notte alla Michor, ma all’epoca non riuscirono a trovare niente di valore. Sul caso ora stanno indagando i carabinieri.