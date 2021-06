Ladri in abitazione nel Vicentino: via orologi e fucili

Sopralluogo di furto da parte dei carabinieri di Torri di Quartesolo ieri nel tardo pomeriggio in via Longare a Grumolo della Abbadesse. I militari sono stati chiamati dai proprietari di un’abitazione, che si erano allontanati da casa dalle 14.30 per un paio d’ore. Al loro ritorno si sono accorti che qualcuno era entrato in casa forzando una porta-finestra ed aveva asportato un armadietto contenente 5 orologi e 4 fucili da caccia. Il valore della refurtiva è di circa 4000 euro, gran parte determinato dal valore dei fucili asportati.