Ladri a Longare, caccia ai banditi

Il Giornale di Vicenza riporta delle azioni svolte da una banda di ladri nella notte di martedì. I malviventi, su cui stanno indagando i carabinieri, si sono introdotti prima in una casa a Ca’ Storta a Castegnero, quindi in una in via Casoni a Longare. Nella prima non hanno rubato nulla, mentre dalla seconda sono scappati con dei gioielli in oro, il cui valore è ancora da quantificare.

Secondo i carabinieri, le due irruzioni sono avvenute nel pomeriggio, mentre i proprietari erano fuori per lavoro, forzando la porta e poi passando al setaccio velocemente le abitazioni, in cerca di contanti, preziosi e oggetti di valore.