La vitamina C protagonista al mercato coperto

Scende in campo la vitamina C. Al mercato coperto di Campagna Amica, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, protagonista di questo fine settimana sarà la vitamina C, con riflettori puntati su arance e kiwi, fonti straordinarie di questo toccasana per il nostro organismo.

Complice il freddo, in questo periodo le persone influenzate sono sempre di più. Malanni di stagione, naturalmente, ma è possibile mettersi al sicuro non soltanto coprendosi accuratamente, ma anche consumando cibi freschi, di stagione e ricchi di vitamina C.

“Al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza i nostri produttori non si limitano a vendere – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – ma si pongono nei confronti del cittadino consumatore come dei veri e propri tutor della spesa, per guidarli nella scelta dei prodotti di stagione più indicati e semplici da preparare. A tal proposito, non mancano laboratori e suggerimenti per arricchire la propria dieta di piatti sani ed al contempo sfiziosi”.

Nell’ambito degli eventi di Campagna Amica, quindi, sabato dalle 8.30 alle 14 e domenica dalle 8.30 alle 13, i visitatori del mercato coperto potranno testare personalmente la qualità dei prodotti più ricchi in vitamina C e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine proposte nei locali che un tempo venivano occupati dalla Camera di commercio di Vicenza.

Sabato sarà anche possibile usufruire della consegna della spesa al domicilio, un servizio comodo e che molti cittadini stanno da tempo sfruttando, per scegliere in comodità ciò che si vuole mettere in dispensa e vederselo consegnato direttamente a casa propria.

Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 100000000169.