La vita dopo il Covid: un concorso del Progetto Giovani Vicenza

Progetto Giovani Vicenza, dopo aver esplorato le emozioni create dalle limitazioni della libertà attraverso il concorso letterario “Libertà fra le righe” chiuso con successo a febbraio, propone ora ai giovani vicentini “Ti aspetto fuori”, un contest video per raccontare in massimo 59 secondi come avverrà il re-incontro con il mondo che ci circonda e la quotidianità.

I nostri comportamenti, le relazioni, le nostre abitudini, la natura come saranno cambiate? Ne saremo davvero usciti migliori? Il concorso vuole raccogliere, attraverso brevi video, descrizioni dal punto di vista giovanile di come avverranno le prime fasi del ritorno a spazi di vita e di socialità meno limitati. Spazio quindi alla creatività: basteranno uno smartphone e un’idea.

“A partire dalla prima fase di questa pandemia – afferma Jacopo Maltauro, consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Vicenza – ho ritenuto importante non solo promuovere un costante ascolto delle fasce giovanili ma anche mantenere viva l’energia giovanile con la promozione di opportunità di espressione di sensazioni legate alla pandemia e di riflessioni relative al futuro dopo di essa. Il concorso fotografico “Scantemose fora” e quello letterario “Libertà fra le righe” hanno dato ottimi riscontri, ora lanciamo il contest video “Ti aspetto fuori”. Vogliamo recepire lo sguardo che i giovani vicentini danno al futuro post-pandemico e per farlo ci affidiamo al linguaggio ormai principale: i video nelle piattaforme social. La ripartenza sarà tale se terrà conto delle istanze delle giovani generazioni e se farà tesoro di quanto vissuto in questi mesi, “Ti aspetto fuori” è proprio frutto di questo connubio di consapevolezza”.

Il contest è rivolto a giovani, dai 13 ai 30 anni, residenti in tutta la provincia di Vicenza e la partecipazione è gratuita.

Fino al 31 maggio sarà possibile per ogni partecipante realizzare e presentare fino a tre video inediti della durata massima di 59 secondi e pubblicarli nel proprio profilo Instagram attraverso post o reel o nel proprio profilo TikTok, o entrambi, aggiungendo gli hashtag #tiaspettofuori #chicrescenonsiferma e una categoria a scelta tra #13-20 e #21-30, a seconda dell’età del videomaker, e taggando @progettogiovanivicenza e almeno due propri amici.

Successivamente una giuria composta da rappresentanti dell’amministrazione comunale di Vicenza, del mondo delle politiche giovanili e da esperti videomakers valuteranno le opere individuando i vincitori delle due categorie. In palio due kit per adattare lo smartphone al live streaming, vlogging, interviste, performance e molto altro.

Ai migliori lavori verrà inoltre data rilevanza attraverso la stampa locale, i canali comunicativi ufficiali del Comune di Vicenza e di Progetto Giovani Vicenza.

Per maggiori info è possibile scrivere una mail a progetto@giovani.vi.it

Per scaricare il regolamento completo basterà collegarsi al sito www.informagiovani.vi.it