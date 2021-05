La Virtus Entella sulla strada del Lane nella corsa alla salvezza

Dopo due settimane di pausa forzata, dovute ai casi di Covid riscontrati al Pescara che hanno rallentato il campionato, torna oggi in campo il Lanerossi Vicenza, impegnato a Chiavari sul campo della Virtus Entella. La partita si giocherà alle 14.

I biancorossi sono reduci da tre sconfitte consecutive, patite contro Ascoli, Reggina e Lecce, dopo che era anche stata ventilata la possibilità di lottare per i play-off. Invece adesso il Vicenza deve tornare a guardarsi le spalle, perché la zona play-out si è riavvicinata e i ragazzi di mister Di Carlo non possono concedersi alcun tipo di distrazione.

I liguri sono ultimi in classifica e sono ad un passo dalla matematica retrocessione. Tuttavia, guai a sottovalutare l’impegno: non sono ammissibili errori se non si vuole correre il rischio di ritrovarsi impelagati nella lotta per evitare i play-out. Di Carlo recupera Da Riva, Dalmonte, Meggiorini e Nalini dagli infortuni. Ancora assente Lanzafame, squalificato Rigoni.

Di seguito, la lista dei convocati di oggi