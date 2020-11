La vice di Zaia positiva: “Il Covid ha colpito anche me”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Positiva al Covid-19 anche la vice-presidente della Regione Veneto e assessore ai Trasporti Elisa De Berti. Lo ha annunciato nel tardo pomeriggio di ieri con un post sulla sua pagina Facebook:

“Due settimane fa sono stata a contatto con una persona che, dopo qualche ora, ha scoperto di essere positiva. Appresa la notizia, mi sono immediatamente messa in isolamento fiduciario. Nonostante avessimo utilizzato la mascherina e mantenuto le distanze, probabilmente il passaggio di alcune carte è stato fatale. Dopo alcuni giorni purtroppo mi sono comparsi raffreddore, emicrania, perdita del gusto e debolezza. Il Covid ha colpito anche me! Comunque volevo rassicurarvi, sto già meglio… Passerà anche questa”.

De Berti raccomanda: “Però ricordatevi sempre: mascherina sempre sul volto, igiene scrupolosa delle mani, evitare assembramenti. Non dobbiamo proteggere soltanto noi stessi, ma anche tutte le persone fragili, immunodepresse, gli anziani e tutte le categorie a rischio per le quali una febbre come la mia potrebbe risultare letale. Aiutiamoci! Siamo solidali!”.