La truffa del “Vino di Vicenza”

Truffavano le persone vendendo un vino che non esiste. Questa è la notizia riportata dal Giornale di Vicenza. Una banda di truffatori avrebbe messo in vendita online bottiglie di “Vino di Vicenza”, presentato come un prodotto tipico del territorio berico, per cercare di truffare cittadini da tutta Italia: abruzzesi, molisani, pugliesi, laziali, acquirenti convinti di acquistare un prodotto “doc” e invece truffati tramite una campagna pubblicitaria che garantiva prezzi concorrenziali, senza alcuna bottiglia di vino realmente in vendita. Gli indagati attualmente sono sei.

Il fulcro dell’inchiesta è nella ditta “Vino di Vicenza srl”, società con sede formale a Campobasso e con sede operativa in via della Meccanica a Vicenza Ovest. Lì vi sarebbe stato un ufficio con un computer e un telefono, senza alcun magazzino per il vino. Gli indagati, sfruttando il lockdown, che ha obbligato in casa le persone, hanno utilizzato internet per organizzare un battage pubblicitario in rete e anche radiofonico per vendere vini veneti a prezzi di favore.

Per pagare la società era necessario ricaricare una carta postepay con il 70% dell’intero importo, più le spese di spedizione. A seguito del pagamento però, nessuna bottiglia di vino veniva inviata. Alle telefonate di protesta, i truffatori rispondevano che il lockdown aveva bloccato i corrieri e che gli acquirenti avrebbero dovuto aspettare, ma in realtà nessuna bottiglia di vino era stata spedita dal capoluogo berico. La ditta, aperta a marzo 2020, avrebbe chiuso i battenti lo scorso novembre.