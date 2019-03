La StraVicenza si inchina a Re Faniel

Eyob Ghebrehiwet Faniel (Fiamme Oro) mette la sua firma d’oro con tanto di record della manifestazione alla Stravicenza 10km – Trofeo Centro Commeciale Palladio – numero 19.

Nel fiume dei 9.140 partecipanti complessivi tra agonisti e non, il poliziotto ha tagliato il traguardo in 29’22” davanti a due importanti protagonisti quali il francese Stefan Gavril (30’01’) e al trevigiano Paolo Zanatta (30’04”), Atletica Casone Noceto, che hanno chiuso ad un soffio dal muro dei 30 minuti. Gara maschile zeppa di ottimi protagonisti che si è corsa su standard agonistici decisamente elevati per numeri e riscontri cronometrici.

In campo femminile, podio tutto riservato ad atlete azzurre, applausi per Isabel Mattuzzi (Quercia Rovereto) capace di chiudere in 33’23” davanti alla vicentina Rebecca Lonedo (33’48”), portacolori della società organizzatrice AV Brazzale, e alla trentina Federica Dal Ri (35’17”, GS Esercito). Di rilievo il record italiano di Nadia Dandolo nei 10 km della categoria SF 55 con 37’40”, che vede un’altra importante protagonista dei colori azzurri degli anni novanta trovare a Vicenza un primato che rende ancor più ricco l’Albo d’oro della classica della Città del Palladio che il prossimo anno taglierà il traguardo delle venti candeline.

Meteo molto favorevole ai tanti partecipanti della “StrAVicenza 10km – Trofeo Centro Commerciale Palladio”, promosso da Atletica Vicentina e Comune di Vicenza e supportata come sponsor tecnico da Diadora particolarmente affezionata agli eventi berici grazie alla partnership con Puro Sport. Il tutto nel quadro della tradizionale domenica ecologica indetta dal Comune di Vicenza in concomitanza con l’evento che solitamente coincide con il termine della stagione invernale.

L’agonistica con 1000 runners iscritti

Una grande festa per molti runners provenienti da tutta Italia per la prima tappa del Circuito Vicentia Running, che raccogli i principali eventi del vicentino (prossime tappe in aprile con la Strarzignano, Puro 10.000 a Zanè e l’Auora Run a Camisano, sede dei regionali di 10km per tutte le cateogrie).

La non competitiva fa il pieno con le Scuole e i Gruppi

Il meteo ha giocato nettamente a favore degli organizzatori e le formule previste per Scuole e Gruppi hanno garantito una partecipazione più che rilevante. 12 le Scuole che hanno aderito al progetto promosso con l’Assessorato regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro che consentirà agli aderenti di ricevere il 50% di quanto versato in buoni spesa per materiale di cancelleria e didattica o per attrezzi sportivi.

Per le Scuole Premi Speciali extra per coreografia e numeri presenti con vittoria per la Vittorino da Feltre, seconda l’IC 2 Vicenza e terza la Zanella di Torri di Quatesolo. Tra i gruppi iscritti alla non competitiva il più numeroso si è confermato il Max Fitness Center.



La solidarietà grazie a Vicenza Press per l’Associazione Angeli Berici di Vicenza

Tra le iniziative a sfondo sociale collegate all’evento va segnalata quella patrocinata da “Vicenza Press” a favore dell’Associazione Angeli Berici Onlus di Vicenza impegnata a raccogliere fondi per la chirurgia pediatrica dell’Ospedale San Bortolo. Circa 200 gli euro tramite la devoluzione di parte del ricavato delle t-shirt.