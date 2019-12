La storia di Caselle stasera a Noventa

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Per chi non avesse ancora avuto il piacere di conoscere la storia e le tradizioni di “Caselle” e per chi volesse ascoltare i racconti e gli aneddoti del territorio, stasera alle ore 21 presso la Sala Paradiso di villa Barbarigo a Noventa Vicentina verrà presentato “Terra di passo e di confine – La comunità rurale di Caselle tra otto e novecento” di Alberto Girardi.