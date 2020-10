La spiaggetta di San Biagio pronta per l’inverno: pubblicato bando

Il Servizio Suap – Edilizia privata, Turismo, Manifestazioni ha pubblicato l’avviso per la concessione dell’area in riva al Bacchiglione, nella zona di San Biagio, da destinare a luogo di ristoro e di promozione socio culturale per la stagione autunno-inverno, per il biennio 2020-2021.Ciascuna stagione avrà una durata non inferiore ai 90 giorni, indicativamente da novembre a febbraio. E’ prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio. Le domande devono pervenire entro le 12 del 13 novembre 2020 con le modalità indicate nell’avviso pubblicato nel sito www.comune.vicenza.it nella sezione Pubblicazioni online, Altre gare e avvisi al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/264494.