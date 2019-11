“La Sisilla” festeggia i 60 anni con un concerto commentato da Bepi De Marzi

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Il Coro “La Sisilla” di Montecchio Maggiore, diretto da Nicola Piccino, festeggia i 60 anni e lo fa con un concerto in programma sabato 30 novembre alle 20,45 nella chiesa di S. Maria Immacolata dei Padri Giuseppini in via Murialdo.

I commenti del concerto sono affidati al Maestro Bepi De Marzi.

L’ingresso è libero.