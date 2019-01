La settimana della birra croata: ecco dove

Dal 21 al 27 gennaio 2019 da Vicenza a Messina, i birrifici croati per la prima volta deliziano i palati italiani… nel vicentino al Drunken Duck

Nel mondo della birra artigianale il 2019 inizia con la pinta giusta: per la prima volta, cinque birrifici croati “sbarcano” nel Bel Paese con l’evento “Croatian Beer Week”. Da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019, le spine di 11 locali in tutta Italia – da Vicenza a Messina – serviranno selezionate birre artigianali croate, dando così la possibilità al grande pubblico di esplorare i tipici aromi e lavorazioni che le caratterizzano. Durante la settimana, i mastri birrai dei birrifici croati, saranno ospiti nei pub a raccontare le loro creazioni e come gustarle al meglio. L’evento, organizzato dallo storico pub The Drunken Duck di Quinto Vicentino, conferma che quello della birra artigianale, è un settore in fermento in Italia e – come dimostra la Croatian Beer Week – anche all’estero, riuscendo così a creare ponti e relazioni tra realtà diverse all’interno del movimento craft..

In questi sette giorni dedicati, oltre alla possibilità di gustare le birre (o pivo in croato) proposte dai birrifici coinvolti, differenti formule di degustazioni – pensate dai singoli locali aderenti – permettono di conoscere gli aromi della nota bevanda accostandola ai sapori e alle ricette tipiche croate. A presentare le loro birre, ci saranno direttamente i mastri birrai che racconteranno al grande pubblico le loro creazioni. “La qualità del prodotto rappresenta il valore primario per chi produce e per chi consuma birra artigianale. Diffondere conoscenza e consapevolezza è lo scopo della Croatian Beer Week. Questo evento rappresenta la giusta occasione per esplorare la qualità intesa e pensata in un modo differente e unico dai birrai croati che si esplica attraverso le loro bevande” afferma Vanni Borin organizzatore dell’evento e titolare del The Drunken Duck di Quinto Vicentino “i locali aderenti hanno dimostrato entusiasmo e indipendenza nell’organizzare in loco i singoli eventi in programma per tutta la settimana. In questo modo, il cliente finale ha la possibilità di degustare al meglio i sapori provenienti da lontano direttamente dal proprio boccale. Tutto ciò rende possibile diffondere la cultura del “buon bere” e di rinforzare soprattutto un legame con chi ama questo lavoro anche fuori dal nostro territorio”. Non rimane che aggiungere, in stile The Drunken Duck: ci beviamo presto!

Di seguito l’elenco dei birrifici croati e dei locali aderenti:

Birrifici aderenti:

• BURA BREW porečka craft pivovara – Poreč

• Zmajska pivovara d.o.o. – Zagreb

• Nova runda – Jaska

• PriMarius craft pivovara – Zagreb

• Pivovara Medvedgrad – Zagreb

Locali aderenti:

• The Drunken Duck – Le più meglio birre – Quinto Vicentino – VI

• The Drunken Duck – La BIRROteca – Noventa Vicentina – VI

• The Drunken Duck – Refettorio Birraio – Vicenza

• Il Molo – Ferrara

• Beer Bang – Messina

• Filz – San Donà di Piave – VE

• Osteria Numero 2 di Sgarbi Moreno – Bigarello – MN

• HOPS – Rovigo

• Taverna del Porto – Padova

• Donkey Pub – Albaredo – TV

• Monsieur D. – Spilimbergo – PN