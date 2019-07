La “Sagra del Prezioso” a Cogollo del Cengio

Da giovedì 11 a lunedì 15 luglio è in programma la tradizionale “Sagra del Prezioso” a Cogollo del Cengio presso la Chiesa Parrocchiale di San Cristoforo in via Angelo Dal Zotto con musica al vivo, spettacoli, concerti, esibizioni di ballo, pesca di beneficienza, mostre e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19. Tra le specialità si potranno assaggiare “panini onti” e American Food (venerdì) ma anche gnocchi e piatti tirolesi (sabato). Ogni sera saggi musicali o musica dal vivo. Da segnalare in particolare sabato mattina la partenza del primo rally Valposina-Valdastico Historic e domenica sera il concerto della banda cittadina.