La Royal Opera House in diretta al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Sotto il segno della grande lirica si pongono i prossimi appuntamenti del Cinema al Ridotto del TCVI: solo martedì 22 gennaio alle 19.45 sarà trasmessa in diretta dalla Royal Opera House di Londra, la spettacolare produzione La Dama di Picche musica di Pyotr Il’yich Tchajkovsky, regia di Stefan Herheim, drammaturgia di Alexander Meier-Dörzenbach, con l’orchestra della Royal Opera House diretta da Antonio Pappano.

La Dama di Picche, tratta dal racconto omonimo di Puškin, racconta la storia di German, soldato squattrinato ossessionato dal gioco d’azzardo e dalla bellissima Liza. Dopo aver provato a scoprire il trucco della carta vincente dalla nonna di Liza, la Contessa, quest’ultima muore per lo spavento e l’ossessione di German si trasforma in vera e propria follia. L’ambientazione della drammatica storia è del 1890, contemporanea alla prima dell’opera avvenuta al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. In quest’opera drammatica, che da subito ottenne un grandissimo successo, il compositore russo immagina di raccontare la sua storia, con i personaggi che danno voce ai suoi desideri inappagati; il risultato è un coinvolgente ritratto di un artista tormentato, ricostruito attraverso un’avvincente narrazione, sostenuta da una magniloquente partitura.. Per un certo periodo la Dama di Picche venne rappresentata in francese, mentre attualmente è sempre portata in scena nella sua versione originale in russo.

Il cast di interpreti della Royal Opera House prevede Aleksandrs Antonenko (German), Vladimir Stoyanov (Principe Yeletsky), Eva-Maria Westbroek (Liza), Felicity Palmer (la Contessa) con il Coro della Royal Opera e l’Orchestra della Royal Opera House.

L’opera (con sottotitoli in italiano) dura 3 ore e 30 minuti con un intervallo.

Ancora un’opera, sempre in diretta dalla Royal Opera House di Londra, è in programma al Cinema mercoledì 30 gennaio alle 19.45, con un titolo molto conosciuto, anche dal grande pubblico. Si tratta de La Traviata di Giuseppe Verdi, libretto di Francesco Maria Piave, regia di Richard Eyre, con l’orchestra della Royal Opera House diretta da Antonello Manacorda, al suo debutto come direttore musicale.

La Traviata in questa versione propone un cast d’eccellenza che include uno dei volti più amati della Royal Opera, Plácido Domingo. L’opera racconta la storia della cortigiana parigina Violetta (interpretata da Ermonela Jaho) e del suo tragico amore proibito con Alfredo Germont (Charles Castronovo). Il loro romantico idillio in campagna termina improvvisamente quando Giorgio Germont (Domingo), padre di Alfredo, scioccato dalla loro relazione scandalosa, convince Violetta a lasciare il suo amato per il bene della sua famiglia, pur sapendo che Violetta è seriamente malata. Alfredo, sconvolto, viene a conoscenza della verità solo quando Violetta è ormai sul letto di morte.

Dall’emozione di un amore inaspettato a una straziante riconciliazione che arriva troppo tardi: La Traviata di Verdi è per definizione una delle opere più popolari del repertorio. Alfredo si innamora della cortigiana Violetta nel fasto dell’alta società parigina, ma la facciata patinata nasconde oscure verità che condurranno ad una tragica conclusione. L’opera è ricca di melodie memorabili, come il celebre brindisi “Libiamo” o l’esuberante “Sempre libera”, esempi eccellenti del lirismo accattivante dell’opera italiana. La produzione di Richard Eyre per la Royal Opera mette in evidenza tutte le sfumature emozionali del dramma: dall’esaltante scoperta dell’amore, attraverso il doloroso confronto con la realtà, fino all’inevitabile conclusione. Lo sfarzo delle scene e dei costumi d’epoca accentuano il realismo di una storia commovente basata su fatti veri.