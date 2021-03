La Repubblica Ceca non aspetta l’Europa e ordina il vaccino russo

Dopo l’Ungheria (UE) e San Marino, un’altro Stato europeo decide di puntare sul vaccino russo, di fronte alle imbarazzanti lentezze delle case farmaceutiche che hanno ottenuto la validazione dell’Ema.

La Repubblica Ceca (UE), duramente colpita dal Covid-19, ha ordinato la consegna del vaccino russo Sputnik V per sopperire ai ritardi nell’arrivo di dosi dall’Unione Europea, e sta anche valutando l’utilizzo di quello del laboratorio cinese Sinopharm, ha detto. Il presidente Milos Zeman domenica.

La Repubblica Ceca è il primo Paese al mondo (se si escludono i minuscoli San Marino e Gibilterra per morti su milione di abitanti). Conta 20469 morti (1909 per milione) mentre l’Italia in questa triste classifica è settima (1617 morti per milione).

“Dopo aver consultato il primo ministro, ho inviato una lettera al (presidente russo) Vladimir Putin, chiedendogli una fornitura di vaccino Sputnik V”, ha detto il presidente ceco a Prima TV.