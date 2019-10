La renziana Sbrollini entusiasta per la Leopolda

La senatrice Daniela Sbrolini si dichiara molto soddisfatta per il risultato della tre giorni della Leopolda, appuntamento politico del partito di Matteo Renzi ‘Italia Viva’ nato da una costola del PD.

Spiega la Sbrollini in una nota stampa: “Ero sicura che la Leopolda 10 avrebbe avuto un bel successo. Si sentiva nell’aria. Ma il risultato è stato ben al di là della immaginazione. Oltre 30mila prenotazioni, poco meno di 14mila persone intervenute al giorno, con una stazione da 3600 metri quadri piena a straripare. Diverse migliaia sono rimaste fuori dai cancelli, purtroppo. Problemi di capienza e di sicurezza. Domenica mattina le code sono iniziate dalle 6.30. Un serpentone di cittadini in fila per entrare che si estendeva per circa 700 metri dai cancelli della stazione.

Abbiamo portato 500 veneti nella tra giorni con una buona partecipazione anche dei vicentini. Molti tra noi sono stati protagonisti in diversi tavoli tematici per la scrittura del programma nazionale”.

Continua la senatrice di Italia Viva: “Questo dimostra il potenziale che ha questo nuovo partito. Un Partito che deve essere solido e non pesante dal punto di vista burocratico e verticistico. Ma ricco di entusiasmo. Pensate che in meno di due giorni abbiamo superato i diecimila iscritti.

Sarà il partito delle donne e dei giovani. Pilastri di una società da cambiare e rendere migliore”

Chiude la Senatrice: “Al di là dell’enorme partecipazione di un popolo di ogni età e provenienza, la Leopolda è stata ricca di contenuti anche più del solito. Tre giorni di interventi di demografi, statistici, economisti, matematici che hanno illustrato lo stato della situazione presente e le previsioni sui prossimi 30 anni nei campi più diversi: dal trasporto pubblico alle politiche per le famiglie, dall’immigrazione alle questioni dei diritti di cittadinanza, passando per una lunga e toccante intervista sulla situazione siriana con Nasrin Abdalla, comandante dei curdi di Kobane”.