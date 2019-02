La ragazza dalla maglietta fina di Baglioni sfida Pio e Amedeo e pubblica foto senza veli

Oltre 5000 like su Instagram, una raffica di commenti e osservazioni più o meno spinte. Il post della bellunese Paola Massari ex moglie di Claudio Baglioni sta facendo il giro del web.

Chiamata indirettamente in causa dai comici Pio e Amedeo nella serata di martedì del Festival di Sanremo, ha risposto per le rime.

Pio e Amedeo, durante la performance dei quali la trasmissione ha ottenuto il picco di ascolti, avevano ironizzato sul Piccolo Grande Amore di Baglioni, canzone lanciata a fine 1972, quindi più di 46 anni fa, dicendo che “la ragazza con la maglietta fina ora tiene la panciera”.

Paola Massari, ha pubblicato una foto senza veli usando hashtag altrettanto espliciti: #lapancerapuòattendere 😁😉😊#sanremo2019 @pioeamedeo83 #questopiccolograndeamore.

La Massari, che ora ha 63 anni, conobbe Baglioni nel 1971, si sposarono nel 1973 con una cerimonia segreta. Fu quindi la musa ispiratrice di quella canzone, la famosa ragazza dalla maglietta fina. Dall’unione nacque Giovanni. Il divorzio, formalmente, arriva nel 2008, anche se si erano lasciati da tempo.