La proposta di Gardini (FI): “A Vicenza sportello europeo di Protezione Civile”

“Uno sportello europeo e Vicenza polo innovativo di protezione civile”, sono questi gli impegni per Vicenza della candidata capolista Forza Italia e capogruppo al Parlamento Europeo Elisabetta Gardini, che alle prossime elezioni amministrative corre con il candidato sindaco Francesco Rucco. “Quando Francesco diventerà sindaco – fa sapere l’europarlamentare – apriremo uno sportello europeo per riportare a casa i nostri soldi dall’Europa – dove siamo contributori netti – e dare opportunità di sviluppo a Vicenza come hanno saputo fare e continuano a fare tante città europee. Perché quello che si fa in Polonia, in Spagna, in tanti altri paesi dell’Unione non si fa con altrettanto successo da noi? Perché continuiamo a perdere tante opportunità?” Un rapporto virtuoso quello tra le città, le regioni e l’Europa, che se valorizzato può portare a dei percorsi fruttuosi e innovativi per i territori.

“Percorsi necessari per Vicenza – dice l’europarlamentare – che ha l’esigenza di interventi per mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista idrogeologico”.

E da qui il collegamento con il polo innovativo di protezione civile. “Sappiamo quanto Vicenza ne abbia bisogno. Come relatrice della Protezione Civile europea posso anticipre che in Europa stiamo lavorando perché nei prossimi anni ci siano più fondi da spendere proprio per la messa in sicurezza dei territori e per facilitare l’accesso snellendo burocrazia e semplificando”.