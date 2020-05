La Polizia lo insegue per le vie del centro: arrestato pusher nigeriano

Attenti, scaltri, determinati: in poche parole Poliziotti.

Ed è grazie ad Operatori del genere che ieri, nella tarda mattinata, è stato tratto in arresto I. G.,

nigeriano di 23 anni.

Aveva destato subito sospetto il repentino cambio di direzione a bordo della sua bicicletta ma gli

Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, quotidianamente impegnati nel pattugliamento

del centro cittadino, hanno deciso di seguirlo.

Prima una laterale di viale Milano contromano, poi la fuga a piedi, dopo aver abbandonato la bici.

Non hanno mollato la presa i Poliziotti che, scesi dall’abitacolo, hanno rincorso il giovane e, dopo

averlo ammanettato, hanno recuperato l’involucro poco prima gettato via dal fuggitivo.

18 ovuli di eroina purissima.Tutti confezionati ad arte e pronti per essere venduti ad altrettanti

assuntori.

Il Pusher, ancora incensurato, è stato così condotto negli uffici di viale Mazzini.

Sottoposto alle procedure di fotosegnalamento, è stato associato alle camere di sicurezza della

Questura per poi sottoporsi alla udienza di convalida.

Un altro arresto, pochi giorni dopo quello di un cittadino albanese trovato in possesso di quasi 50

grammi di eroina.

L’attività conferma il livello di guardia, altissimo e costante, che la Polizia di Stato mantiene sul

territorio e che continuerà, sempre, con lo stesso impegno al servizio della cittadinanza.