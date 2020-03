La Polizia denuncia tre giovanissimi: in gruppo a comprare sigarette

Interventi della Polizia ieri per fare rispettare il decreto finalizzato al contenimento del virus Covid19.

Un controllo è stato effettuato in Piazza XX Settembre alle 17.30. Tre giovani stavano parlando tra di loro e passeggiando, due a piedi e uno in bicicletta. Si stavano dirigendo verso via IV Novembre.

Quando è stata richiesta la ragione dello spostamento, i tre hanno dichiarato che stavano dirigendosi verso una tabaccheria. Considerano la loro residenza lontana dal luogo, anche se in città e considerando che si stavano spostando non per un bisogno primario ma per acquistare sigarette, sono stati denunciati per inottemperanza del decreto. I tre giovani hanno età compresa tra i 19 e i 21 anni.