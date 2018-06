La Polizia arresta nuovamente Sunday, il ‘finto’ liberiano con una lunga serie di reati

Sostiene di essere liberiano ma l’Ufficio Immigrazione, grazie al contributo di un mediatore culturale nigeriano, ha accertato che è nigeriano. Il 28enne Richard Sunday è stato arrestato nuovamente dalla Polizia di Stato in Campo Marzo, dopo che il 30 maggio scorso la è stata emessa la condanna a 1 anno di reclusione e 300 euro di multa per il reato di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, risalente all’8 ottobre 2011. Il nigeriano torna quindi nel carcere di San Pio X. Il giovane, notissimo alle forze dell’ordine, ha alle sue spalle una lunga serie di reati, consumati quasi da una decina d’anni in Italia. In un’occasione colpì con una bottiglia un manifestante durante la giornata organizzata in Campo Marzo per Graziano Stacchio. Quando arrivò richiese ed ottenne la protezione umanitaria.

