La pioggia intasa l’impianto della fonderia e la roggia diventa nera

In seguito di chiamate dei residenti che segnalavano come l’acqua della roggia Franzana che attraversa i territori di Montecchio Precalcino e Villaverla, avesse un innaturale colore nerastro, nella serata di lunedì due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino sono intervenute individuando nello scarico della ditta SAFOND-MARTINI, con sede in via Terraglioni di Montecchio Precalcino, l’origine dello scarico. E’ stato quindi richiesto l’intervento della squadra di pronto intervento dell’ARPAV che procedeva ai campionamenti dell’acqua, all’interruzione dello scarico in atto e a una prima verifica interna allo stabilimento. Anche se la causa e l’entità dell’inquinamento sono ancora in corso di accertamento da parte di laboratori ARPAV, da una prima verifica sembra che le ingenti precipitazioni della mattinata, che hanno interessato l’area, abbiano sovraccaricato l’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dove sono stoccate sabbie e terre da fonderia che sono oggetto di rigenerazione da parte della ditta. La ditta ha dato immediatamente la massima collaborazione impegnandosi ad adottare migliorie per evitare in futuro qualsiasi sversamento.